عماري يتباحث مع مستثمرين صينيين فرص شراكة في قطاع الفلاحة

استقبل اليوم وزير الفلاحة و التنمية الريفية شريف عوماري المدير العام لوزارة التجارة بمقاطعة هونان الصينية الذي ترأس وفدا لرجال الأعمال الصينيين.

وخلال الإجتماع الذي حضره إطارات و مدراء من وزارة الفلاحة تناول الجانبان فرص الشراكة و الإستثمار في قطاع الفلاحة.

وأكد الوزير على أهمية القطاع الزراعي في الجزائر ودوره الاستراتيجي في تحسين الأمن الغذائي وتنويع الاقتصاد الوطني.

وفي هذا الصدد ، أوضح المحاور الرئيسية التي تشكل أولوية الحكومة وأيضًا فرصة المستثمرين الصينيين الذين يرغبون في تطوير مشاريع شراكة في الجزائر.

و تشمل هذه المحاور تشمل هذه تحسين الإنتاجية وجودة الإنتاج الزراعي، لا سيما في القطاعات الاستراتيجية مثل الحبوب والحليب ، بهدف تحسين العرض الوطني.

كما تحدث الوزير عن المحور المتعلق بالحفاظ على الموارد الطبيعية من خلال الحفاظ على مناطق الغابات وتوسيعها.

كما شدد الوزير على أهمية، السد الأخضر أحد المشروعات الرئيسية التي تمنحها الحكومة.

وأعرب الوزير عن رغبته في تعميق التجربة بين البلدين ، بهدف زيادة الإنتاج الوطني وتطوير تربية الأحياء المائية وتصدير منتجات الأسماك.

من جانبه ، أيد المدير العام لوزارة التجارة لمقاطعة هونان وجود أوجه التكامل بين اقتصادات البلدين ، مشيرًا إلى أن الجزائر من بين أكبر