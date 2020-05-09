عماري يترأس اجتماعا بخصوص إستحداث ديوان تطوير الزراعات الصناعية

ترأس، اليوم السبت، وزير الفلاحة و التنمية الريفية، شريف عماري اجتماعا خصص لعرض مشروع المرسوم التنفيذي الذي يتضمن استحداث ديوان تطوير الزراعات الصناعية في المناطق الصحراوية.

وحسب وزارة الفلاحة فإن الاجتماع الذي حضره، فؤاد شهات، الوزير المنتدب المكلف بالفلاحة الصحراوية و الجبلية و إطارات القطاع يأتي في إطار تنفيذ قرارات مجلس الوزراء المنعقد يوم 3 ماي 2020 لاسيما تلك المتعلقة بـ ” الإنشاء الفوري لديوان الفلاحة الصحراوية من أجل استصلاح ملايين الهكتارات من الأراضي الصحراوية قصد تطوير الفلاحة الصناعية”.

حيث تم دراسة خلال الإجتماع العديد من الاقتراحات و الإجراءات المتعلقة بالأسس التنظيمية و التنفيذية لسير هذا الآلية المستحدثة.

بالاضافة إلى التطرق إلى كل المسائل ذات صلة بتحديد مهام و صلاحيات و أهداف الديوان.