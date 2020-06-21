عماري يترأس يوما دراسيا حول إستعمال تكنولوجيا الأقمار الصناعية

ترأس وزير الفلاحة والتنمية الريفية،اليوم الأحد، يوما دراسيا حول إستعمال تكنولوجيا الأقمار لصناعية لتحديد القدرات الطبيعة المتوفرة خاصة في الجنوب.

وحسب وزارة الفلاحة فإن اللقاء الذي كان رفقة الوزير المنتدب المكلف بالزراعة الصحراوية، يأتي في اطار تفعيل الديوان الوطني لتطوير الزراعات الصناعية.

حيث أكد عماري أن هذا اللقاء التنسيقي يهدف الى دراسة جميع المعطيات والوسائل المتاحة لدى القطاع من معاهد ومكاتب دراسات وكذا الدراسات المتوفرة لدى الوكالة لوضعها تحت تصرف الديوان الوطني لتطوير الزراعات الصناعية.

وأشار عماري الى ضرورة استغلال المكتسبات وتوظيف الدراسات التي قامت بها الوكالة لمنح رؤية ميدانية علمية ومدروسة للديوان الوطني لتطوير الزراعات الصناعية لتمكينه من الذهاب بسرعة في مرافقة تجسيد المشاريع الكبرى التي ستوجه الى انتاج المواد الاولية للصناعة التحويلية.

وتم خلال هذا اللقاء التطرق الى امكانية استغلال تطبيقات تكنولوجيات الاقمار الصناعية كالصور والخرائط لتعزيز نظام رقمنة القطاع خاصة فيما يخص احصاء المواشي والإبل والعقار الفلاحي والمنتجات الفلاحية.

وكذ إنعكاسات الحرائق وتحديد المراعي ونقاط شرب الماشية وغيرها من المجالات التي تدخل في عصرنة قطاع الفلاحة.