عماري يدعو إلى الالتزام بالتدابير الوقائية لتفادي انتشار الوباء بأسواق المواشي

عقد شريف عماري، وزير الفلاحة والتنمية الريفية، يوم أمس الثلاثاء لقاء عمل مع ممثلي المربين والمهنيين لشعبة اللحوم الحمراء لمناقشة عدة مواضيع هامة تخص شعبة تربية المواشي واللحوم الحمراء.

وأفاد بيلن للوزارة، أن الاجتمتع شارك فيه أعضاء الفدرالية الوطنية لتربية المواشي و رئيس وأعضاء الجمعية الوطنية لمربي المواشي و رئيس المجلس الوطني المهني المشترك للحوم الحمراء و رئيس المنظمة الوطنية لحماية المستهلك وكذا اطارات القطاع.

وأضاف البيان، أنه تم مناقشة الاجراءات والتدابير الوقائية التي يجب التقيد بها على مستوى أسواق المواشي.

في هذا الصدد أعطى الوزير تعليمات صارمة لممثلي القطاع لا سيما مديريات المصالح الفلاحية و البيطرية على مستوى الولايات، للسهر على تطبيق الاجراءات المتخذة من طرف السلطات العمومية لتفادي انتشار وباء كورونا والإستجابة لاحتياجات الموالين و المستهلكين .