عماري يدعو إلى تنظيم وتطوير شعبة الخروب

أكد وزير الفلاحة، شريف عماري، يوم أمس الأحد، على ضرورة تعميم تجربة إنتاج الخروب وتحويله وربطها بوحدات البحث العلمي والتكنولوجي.

وجاء هذا خلال لقاء عمل حول شعبة الخروب، أين تم عرض تجربة بوبلنزة الرائدة في إنتاج وتحويل وتصدير هذه المادة.

وحضر هذا الإجتماع الوزير المنتدب المكلف بالزراعة الصحراوية والجبلية، وعدة اطارات بالوزارة و مدراء المعاهد التقنية والبحث العلمي في مجال الغابات والأشجار المثمرة.

ويهدف هذا الإجتماع لإيجاد حلول علمية للمشاكل المطروحة من طرف المستثمرين، خاصة فيما يخص إنتاج الشتلات وتحسين نوعية أصناف الشتلات وغيرها.

وأورد الوزير أن الهدف هو تطوير هذا النشاط، ليساهم في تنويع مداخيل البلاد وخلق قيمة مضافة للاقتصاد الوطني.

كما أعطى الوزير تعليمات لتكوين فريق عمل لمناقشة الاقتراحات، ووضع مخطط عمل هدفه تنظيم الشعبة، مرافقة ودعم الاستثمار في هذا المجال.