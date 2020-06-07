عماري يدعو إلى ضرورة تجنيد كامل الكفاءات العلمية والتقنية لترقية شعبة الخضروات

استقبل وزير الفلاحة والتنمية الريفية، شريف عماري، يوم أمس السبت، رئيس المجلس الوطني المهني المشترك لشعبة الخضروات، عبد القادر ناقا.

أفادت وزارة الفلاحة، في بيان لها، أن الوزير وخلال اللقاء حرص على تمحيص الواقع الذي يعيشه متعاملو هذه الشعبة الحوية ودراسة مختلف الإنشغالات في إطار منظم قصد الخروج بحلول ملموسة.

أكد عماري خلال القاء ايضا على ضروروة” تجنيد كامل الكفاءات العلمية والتقنية، من أجل تثمين وترقية وتطوير شعبة الخضروات، من أجل إعطاء دفعة إضافية للإنتاج الوطني، وخلق قيمة مضافة للإقتصاد بشكل عام”.

حيث تم بالمناسبة مناقشة مشروع إنشاء التعاونيات الفلاحية إضافة إلى تبسيط إجراءات الإعتماد التي تتميز بالثقل البيروقراطي على المستوى المحلي، بغية تطوير الإنتاج الوطني ورفع من قدرات تصدير المنتجات الفلاحية والغذائية الوطنية.