عماري يرد على بيان مخاليف وبوقطف.. هذا بهتان كبير

وصف المكلف بالإعلام في المكتب السياسي لـ”الأفلان” البيان الذي وجهه مناضلون في الحزب بشأن الانتخابات الرئاسية بأن “فيه بهتان كبير”.

وقال محمد عماري للنهار أون لاين، إن حزب جبهة التحرير الوطني لا يلتفت لمثل هذه “التغريدات وغيرها في المواقع الافتراضية لأنه مشغول بالعمل في الواقع والتواصل الفعلي مع المناضلين”.

واعتبر محمد عماري أن البيان صادر عن مجموعة “لا تخفي ولاءها لأحد المترشحين، وهم الذين كانوا ينتظرون أن يسير الحزب معهم، وقد بذلوا في ذلك مساع بالجملة”.

وتابع عماري أن أصحاب البيان “لم ينتظروا موقف الحزب من الانتخابات الرئاسية بل سارعوا إلى أخذ مواقعهم في حملة المترشح الذي اختاروه”، ولذلك “فليس لهم اليوم أي حق أن يقدموا دروسا في الالتزام الأخلاقي بنصوص الحزب”.

وقال عماري إن”الأيام ستثبت أن القرار لم يكن متعلقا بمساندة مرشح فحسب، بل كان موقفا تاريخيا في لحظة إعادة تأسيس القطب الوطني النوفمبري، الذي ستبقى جبهة التحرير الوطني محوره وعنصر توازنه”.

وقلل المكلف بالإعلام في قيادة الأفلان من إمكانية أن يؤثر هذا البيان على المناضلين في القواعد في انتخابات يوم غدا.

مؤكدا أن الأغلبية الساحقة من أعضاء اللجنة المركزية والمحافظين والمنتخبين في غرفتي البرلمان عبروا عن انضباطهم والتزامهم بقرار الحزب، ورغم هذا فـ”لكل قاعدة استثناء”، ومن “أخذ موقفا آخر فعليه بتحمل مسؤولياته”.