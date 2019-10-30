عماري يعرض ميزانية وزارة الفلاحة أمام لجنة المالية والميزانية

واصلت لجنة المالية والميزانية بالمجلس الشعبي الوطني، استماعاتها لعروض ممثلي الحكومة في إطار مناقشة الميزانيات القطاعية لسنة 2020.

حيث عقدت، برئاسة طارق تريدي، اجتماعا قدم فيه الفلاحة والتنمية الريفية شريف عماري عرضا مفصلا عن قطاعه وذلك بحضور وزير العلاقات مع البرلمان فتحي خويل.

حيث قال ان قطاع الفلاحة عرف ديناميكية جيدة، أين تم غرس 43 مليون شجرة شجرة لكل مواطن، وتم غرس 250 الف شجرة منذ 25 اكتوبر، وأعلن عماري عن مشروع لغرس 43 مليون شجرة

وفيما يخص الانتاج الفلاحي قال عماري ان الحصيلة عرفت ارتفاع محسوس في انتاج في اغلب الشعب، كالبقوليات التي سجلت 1.4مليون قنطار.

اما في العقار الفلاحي،فكشف عماري عن تسجيل اكثر 177الف عقد امتياز، بمساحة تفوق مليوني هكتار، فيما تم أسترجاع اكثر من 5 الاف هكتار من الاراضي.

وتم انشاء شعبة جديدة تعني بتربية الابل والخيول، كما تم إنشاء غابات الترفيه في 39 ولاية، وتم لقتراح 204 غابة جديدة.

وفيما يخص الناباتات العطرية والمعطرة والطبية فأعلن عماري عن انشاء شعب خاصة بها، أما فيما يخص الصيد البحري، فكشف عماري عن إرتفاع حصة الجزائر من التونة الحمراء.