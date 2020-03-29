عماري يعطي تعليمات لمواصلة تموين السوق بالمنتجات الفلاحية وبيعها مباشرة للمستهلك

أعطى وزير الفلاحة والتنمية الريفية، شريف عماري، تعليمات، بإتخاذ اجراءات لمواصلة تموين السوق ونقاط البيع بمختلف المنتجات الفلاحية.

وحسب بيان للوزارة، قدم الوزير هذه التعليمات إلى كافة المجمعات والدواوين ورؤساء الغرف والمجالس المهنية، وبالتنسيق مع مديريات المصالح الفلاحية والسلطات الولائية.

وذلك بمشاركة مختلف الفاعلين في المجتمع المدني، وتحت إشراف الولاة.

وتمس هذه الإجراءات، كافة مناطق الوطن ودون استثناء.

كما تهدف هذه الإجراءات إلى بيع المواد الفلاحية بطريقة مباشرة إلى المستهلك، مع الأخذ بعين الاعتبار القواعد والتوصيات الصحية المعمول بها.

ولضمان عملية التموين والتوزيع على نطاق واسع، أعطيت تعليمات بتبليغ الوزارة الوصية عن أي عراقيل وصعوبات قد تواجه عملية النقل، أو توزيع المنتجات الفلاحية.

ويأتي ذلك في إطار الإجراءات المتخذة من طرف القطاع، من أجل ضمان وفرة وتوزيع أفضل لمختلف المنتجات الفلاحية.