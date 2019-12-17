عماري يمضي بروتوكول تعاون بين مجمع الهندسة الريفية ومنظمة المؤسسات والحرف

يترأس اليوم وزير الفلاحة و التنمية الريفية و الصيد البحري، شريف عماري، اجتماع عمل يتضمن المصادقة على بروتوكل عمل وتعاون.

وسينطلق اجتماع العمل و التعاون على الساعة الواحدة بمقر وزارة الفلاحة، ويتضمن الإمضاء على بروتوكول عمل وشراكة بين مجمع الهندسة الريفية و المنظمة الوطنية للمؤسسات والحرف.

وسيشمل هذا الإتفاق إشراف مجمع الهندسة الريفية على تقديم كل المساعدات و التوجيهات للفلاحين الراغبين في الإستثمار في القطاع.

وسيشرف على إمضاء الإتفاق رئيس المنظمة الوطنية للمؤسسات والحرف مصطفى روبايين والمدير العام لمجمع الهندسة الريفية.