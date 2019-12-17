عماري يمضي بروتوكول تعاون بين مجمع الهندسة الريفية ومنظمة المؤسسات والحرف

الوطني
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عماري يمضي بروتوكول تعاون بين مجمع الهندسة الريفية ومنظمة المؤسسات والحرف
بقلم عبد الرحمن سالمي

يترأس اليوم وزير الفلاحة و التنمية الريفية و الصيد البحري،  شريف عماري، اجتماع عمل يتضمن المصادقة على بروتوكل عمل وتعاون.

وسينطلق اجتماع العمل و التعاون على الساعة الواحدة بمقر وزارة الفلاحة، ويتضمن الإمضاء  على بروتوكول عمل وشراكة بين  مجمع الهندسة الريفية و المنظمة الوطنية للمؤسسات والحرف.

وسيشمل هذا الإتفاق إشراف مجمع الهندسة الريفية  على تقديم كل المساعدات و التوجيهات للفلاحين  الراغبين في الإستثمار في القطاع.

وسيشرف على إمضاء الإتفاق  رئيس المنظمة الوطنية للمؤسسات والحرف مصطفى روبايين والمدير العام لمجمع الهندسة الريفية.


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