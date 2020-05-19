عماري يُجري مكالمة هاتفية مع سفير الولايات المتحدة الأمريكية لتعزيز التعاون الفلاحي بين البلدين

أجرى أمس شريف عماري وزير الفلاحة والتنمية الريفية مكالمة هاتفية مع سفير الولايات المتحدة الامريكية جون ديروشر بطلب من السفير.

وأفاد بيان للوزارة أنه من هذه المكالمة تم التأكيد على أهمية التعاون والتبادلات في المجال الفلاحي، وسبل تدعيم وتعزيز التعاون بين البلدين.

وأضاف البيان، أن الوزير أكد على أهمية مجالات التعاون في ميدان الزراعات الواسعة، و زراعة المواد الصناعية واقتصاد الماء والهندسة الجينية وتحسين السلالات والبذور، و التصديق على تبادل الشهادات البيطرية لتفعيل التبادل البيني.

وأوضح نفس البيان، أن الطرفين اتفقا على تسهيل التبادل المهني والعلمي وتفعيل الاستثمار في المجال الزراعي في إطار التسهيلات التي أطلقتها الحكومة خاصة تعديل المادة 51/49.التي من شأنها بعث و تسهيل الاستثمار الأجنبي في قطاع الزراعة خاصة في مجال الإستصلاح الاراضي بالجنوب.

وتطرق الطرفان في مكالمتهما إلى انعكاس أزمة كورونا على الامن الغذائي في العالم وسبل معالجتها مع تسهيل التبادلات الغذائية واستقرار العرض و أسعار المواد الغذائية الأساسية، كما تم الاتفاق أيضا على مواصلة العمل على مستوى الخبراء وتعزيز التعاون المثمر والإيجابي الذي يميز القطاع الفلاحي بين البلدين.