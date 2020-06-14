عماري يُشدد على تطبيق الإجراءات الوقائية داخل أسواق الماشية تحسبا لعيد الأضحى

دعا وزير الفلاحة شريف عماري يوم أمس السبت، الجمعية الوطنية للبياطرة الجزائريين المساهمة الى جانب المصالح البيطرية في القطاع العام في مراقبة الماشية والتحسيس بمناسبة حلول عيد الأضحى المبارك.

بالإضافة إلى تطبيق الإجراءات الوقائية ضد فيروس كورونا داخل أسواق الماشية، وعبر نقاط بيع الاضاحي.

وأكد الوزير خلال اللقاء الذي جمعه بأعضاء الجمعية الوطنية للبياطرة على فتح أبواب الإدارة للجمعية لتقديم مبادراتهم في كل القضايا الخاصة بتحسين صحة الثروة الحيوانية بالاعتماد على البحث و التكوين.

ودعا عماري أعضاء الجمعية إلى الانخراط بقوة في النظام الوطني للأطباء البيطريين الذي يعتبر مكسبا لهذه المهنة.

وأعرب ممثلي البياطرة الخواص عن استعدادهم للمساهمة في تطوير وعصرنة القطاع خاصة مايتعلق بتحديد الثروة الحيوانية.

وعبر عماري عن عرفانه للمجهودات التي بذلها الاطباء البيطريون سواء في القطاع الخاص أو العام في مكافحة جائحة كورونا الذين سهروا على الصحة الحيوانية للمحافظة على صحة المستهلك.