كشفت إدارة فريق شبيبة القبائل في بيان لها على صفحتها الرسمية بشبكة التواصل الإجتماعي فايسبوك عن إتفاقها مع المدرب التونسي عمار السويح للإشراف على العارضة الفنية للفريق خلفا للمدرب الفرنسي هنري سطمبولي الذي تمت إقالته الإثنين الماضي.

وأصبح المدرب عمار السويح خامس مدرب تونسي في البطولة الجزائرية بعد كل من نبيل الكوكي مدرب وفاق سطيف قيس اليعقوبي مدرب شبيبة الساورة، خالد بن يحيى مدرب مولودية الجزائر لطفي السليمي أولمبي المدية.

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