“عمار الكوسوفي” في مسلسل سيرة فاتح القسطنطينية

خسر الفنان التركي “كنان إميرزلي أوغلو”، المعروف في العالم العربي بـ”عمار الكوسوفي”، خمسة كيلوغرامات من وزنه.

وحسب وسائل إعلام، فإنّ الكوسوفي يعمل على إنقاص وزنه خلال مسيرته التدريبية لتجسيد دور السطان محمد الفاتح.

وهذا في مسلسه الجديد الذي يبدأ عرضه قريبا.

ويأتي ذلك جراء التدريبات التي يتلقاها على ركوب الخيل، والقتال بالسيوف، والتي يجريها خمسة أيام في الأسبوع لمدة ساعتين.

وعلى مدار نحو 8 أشهر من التحضير.

ومسلسل السلطان الفاتح، يبدأ عرضه نهاية فيفري الجاري، على قناة دي التركية.

ويجسد فيه الكوسوفي، دور السلطان محمد الثاني الملقب بالفاتح، إثر فتحه القسطنطينية عام 1453م، إسطنبول حاليا.