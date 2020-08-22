عمار النجار: “اتهامات عسلة لا أساس لها من الصحة”

نفى لاعب نادي أبها السعودي، عمار النجار، الاتهامات التي وجهها له الدولي الجزائري مليك عسلة، حارس الحزم، خلال المواجهة التي جمعت فريقيهما.

وردّ عمار النجار، في تصريح للصحافة السعودية: “لا أفهم سبب اتهامات عسلة، التي لا أساس لها من الصحة، لا أقبل هذه الإتهامات، لأنني لم أسب أحد، ولم أقلل من كرامته أبدا”.

وأضاف: “عسلة ظل يكرر أنه لعب لمنتخب الجزائر، مالمشكلة، أنا أيضا دافعت عن ألوان المنتخب السعودي بجميع فئاته السنية، وواجب عليه أن يعتذر عن الاتهام الباطل”.

وتابع: “لا أعتقد أن أحد لاعبي أبها الذين كانو خلف حارس الحزم، تفوه بأي شيء ضد الجزائري، ولكل فعل رد فعل، في النهاية هذه كرة القدم، ويحدث فيها مناوشات، لكننا لم نخطئ في حق أحد”.

وختم النجار: “أنا ابن هذه البلد، ولن نقلل من قيمة أحد، قلت له عقب المباراة “عار أن تبح بهذه الطريقة”، هو حارس كبير وإضافة للدوري السعودي، وإذا رأى أني أخطأت بحقه، أنا أعتذرنرغم أنني لم أفعل ذلك من الأساس”.