عمار براهمية: “استقبال المنتخب الفلسطيني في الجزائر شرف لنا”

تحدث نائب رئيس اللجنة الأولمبية الجزائرية، عمار براهمية، عن تواجد المنتخب الفلسطيني، بالجزائر لخوض تحضيراته لنهائيات كأس أمم آسيا.

ونقلت الصفحة الرسمية للجنة الأولمبية تصريحات براهمية، أين قال: “نتشرف باستقبال المنتخب الفلسطيني بمدينة عنابة، التي تعتبر مدينة رياضية”.

كما أضاف نائب رئيس اللجنة الأولمبية الجزائرية: “استقبال المنتخب الفلسطيني في الجزائر أمر طبيعي كون هذا الأخير يتواجد في بلده”.

وأردف: “الجزائر أفضل بلد بامكانه الحديث عن دور الرياضيين في الدفاع عن قضية، بالنظر لدور فريق جبهة التحرير في الثورة الجزائرية”.

وتابع عمار براهمية: “موقف الجزائر اتجاه القضية الفلسطينية معروف، ونحن واقفون إلى جانب فلسطين ظالمة أو مظلومة”.