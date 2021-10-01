عمار بلاني يحذر من تداعيات انتقال المرتزقة والأسلحة خارج التراب الليبي

جدد المبعوث الخاص بوزارة الشؤون الخارجية المكلف بقضية الصحراء الغربية ودول المغرب العربي، عمار بلاني. تضامن الجزائر المطلق مع الشعب الليبي، ودعمها الكامل لجهود السلطات الليبية. من أجل إجراء الانتخابات الرئاسية والبرلمانية، في موعدها المقرر 24 ديسمبر المقبل.

وقد شارك المبعوث الخاص بوزارة الشؤون الخارجية المكلف بقضية الصحراء الغربية ودول المغرب العربي، عمار بلاني. ممثلا لوزير الشؤون الخارجية والجالية الوطنية بالخارج، رمطان لعمامرة. في أشغال الاجتماع الوزاري لمجلس السلم والأمن للاتحاد الإفريقي، المنعقد أمس الخميس. لبحث تأثير انسحاب القوات الأجنبية والمرتزقة من ليبيا على منطقة الساحل وعموم القارة الإفريقية.

كما عبر عمار بلاني، عن استعداد الجزائر لمرافقة الإخوة الليبيين، وتمكينهم من الاستفادة من تجربتها الخاصة في مجال المصالحة الوطنية. مثلما التزم به مرارا رئيس الجمهورية عبد المجيد تبون.

وبخصوص مسألة انسحاب القوات الأجنبية والمقاتلين الأجانب والمرتزقة من ليبيا. فقد شدد على ضرورة أن يتمّ هذا الانسحاب بشكل تدريجي، منظم وآمن، برعاية الأمم المتحدة وبالتنسيق مع الدول المجاورة.

وحذر في هذا الصدد من التداعيات الخطيرة على أمن واستقرار دول الجوار والمنطقة الصحراوية الساحلية والقارة الإفريقية ككل. في حال حدوث انتقال غير مدروس وغير مراقب للمرتزقة والأسلحة خارج التراب الليبي.

وأكد المبعوث الخاص، على الدور المحوري لدول الجوار وضرورة إشراكها بشكل كامل في المحادثات والمسارات التي يتم إطلاقها.