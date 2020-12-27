عمار بلحيمر: الجزائر ترفض دائما الخضوع والإملاءات

أكد وزير الاتصال، الناطق الرسمي للحكومة، عمار بلحيمر، أن الحملات الإعلامية المضللة التي تستهدف الجزائر، ليست وليدة اليوم.

وأشار بلحيمر، في حوار له مع جريدة المجاهد، إلى إن الجزائر بلد المقاومة، وقد رفضت دائما الخضوع والإملاءات.

وأورد الوزير، إن “أفضل رد على هذه الهجمات الإعلامية القائمة على الإشاعة والكذب، هي العمل والالتزام بالنتائج، وهذا ما نعمل على القيام به”.

موضحا إن بلادنا لها دور إقليمي ريادي، وتتمتع بإمكانيات اقتصادية وبشرية كبيرة.

وأضاف الوزير، إن الجزائر لطالما كان لها مواقف حازمة، على الصعيدين الإقليمي والدولي.

مذكرا بمبدأ الجزائر، في رفض أي شكل من أشكال الإستعمار، ومساندة حق الشعوب في تقرير مصيرها.