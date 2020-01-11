عمار بلحيمر: سنتحاور مع جميع الشركاء الإعلاميين

أكد وزير الإتصال، الناطق الرسمي للحكومة، عمار بلحيمر، فتح الحوار مع جميع الشركاء الإعلاميين.

وقال بلحيمر، اليوم السبت خلال زيارة قادته إلى دار الصحافة طاهر جاووت، أن المهنية هي الأولى في مهنة الصحافة، مؤكدا مرافقة الوزارة للشركاء الإعلاميين.

وأضاف بلحيمر أن العمل يجب أن يكون بالتعاون، من أجل بناء الجمهوريه الجديدة.

كما ذكر وزير الإتصال إلتزامات رئيس الجمهورية على حرية التعبير والإعلام، وأشار أن ذلك سيتم تكريسه في الدستور الجديد.

وألح وزير الإتصال على حق كل المواطن في الصورة والمعلومة، والإبتعاد عن السب والقذف، وضرورة إحترام أخلاقيات المهنة.

وصرح وزير الإتصال عن فتح ورشات للحوار، حيث ستكون مؤسسة ويكون فيها الإستمرارية لتعطي قيمة إضافية.

وأشار أن الميزة الثانية للحوار يجب أن يكون الحوار تشاركي، يشمل ولا يقصي، وهو الحوار الذي إعتبره تسامحي يعطي فرصه ثانية لمن أخطأ.

وحرص بلحيمر على ضرورة الحفاظ على الإطار الوطني والحفاظ على الجزائر ، مع إحترام قوانين الجمهورية وإحترام الحريات الشخصية.

وأكد بلحيمر أن أصحاب المهنة لديهم مهمة خاصة في تكريس الحريات، ودعا إلى الحوار ، معتبرا إياه المسعى المستمر.