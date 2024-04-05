عمار بن جامع: الأوضاع ستتدهور أكثر في غزة

قال مندوب الجزائر الدائم لدى الأمم المتحدة عمار بن جامع إن الجريمة المرتكبة ضد أفراد المطبخ المركزي العالمي. ليست بالمفاجأة وليست بالاستثناء وتعتبر فصلا جديدا في كتاب الجرائم المرتكبة.

وأضاف بن جامع “يُقتل العاملون الإنسانيون في غزة في إطار عقيدة قمع واحتـلال تُمارس في فلسطين”.

وتابع بن جامع “العاملون الإنسانيون يجب أن يتأكدوا من وجود ظروف تسمح لهم بالوصول إلى المحتاجين في غزة. والوقف الفوري لإطلاق النار وحده القادر على تهيئة تلك الظروف”.

وأكد بن جامع أن الأوضاع ستتدهور أكثر في غزة، بعد قرار تجميد عمليات المطبخ المركزي العالمي والممر البحري من قبرص.

وأشار بن جامع أنه لا يمكن للأسرة الدولية أن تظل عاجزة عن العمل بينما تواجه غزة هذه المحنة التي تحصد الأرواح.