عمار بن جامع: يجب الوقوف ضد مخطط التهجير القسري للشعب الفلسطيني من على أرضه

اكد الممثل الدائم للجزائر لدى الأمم المتحدة، السفير عمار بن جامع، اليوم، ان ما يحدث في قطاع غزة سيبقى وصمة عار في جبين الإنسانية مثلما أكده الرئيس الجزائري عبد المجيد تبون.

واضاف ذات المتحدث،إن ما تقوم به سلطات الاحتلال الصهيوني يهدف إلى تنفيذ مخطط تهجير الأهالي خارج ديارهم.

وهي سياسة يكثر من يدعمها بين مسؤولي الاحتلال، وذلك لتصفية القضية الفلسطينية وتفريغ أراضيها من سكانها.

واوضح بن جامع، ان مخطط التهجير القسري يجري على كل الأراضي الفلسطينية، من خلال القصف والهدم ومن خلال الاستيطان والضم.

وهذا المخطط سيكون مصيره الفشل، ويجب أن يكون موقفنا واضح لرفض تهجير الفلسطينيين من أرضهم.

وكشف مندوب الجزائر الدائم، أنه أي تهجير للفلسطينيين هو مخالفة لأحكام القانون الدولي، وعلى المجتمع الدولي وخاصة مجلس الأمن أن يتكلم بصوت واحد وقوي لرفض تهجير الفلسطينيين.

وجدد ذات المتحدث، مطالبته بوقف عاجل ودائم لإطلاق النار في غزة وتجديد دعمه الثابت للشعب الفلسطيني الشقيق حتى إقامة دولته المستقلة وعاصمتها القدس الشريف.