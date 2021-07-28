عمار بن يخلف: “اتخذنا قرار يعتبر مبدأ الجزائر شعبا وحكومة”
بقلم كريم.تيغرمت
أبدى مدرب الجيدو الجزائري، عمار بن يخلف اقتناعه التام، بالقرار الذي اتخده رفقة مصارعه فتحي نورين، بالانسحاب من الألعاب الأولمبية، وعدم مواجهة مصارع صهيوني.
وصرح بن يخلف، لتلفزيون “النهار”: “هذه القضية أصبحت معروقة لدى العام والخاص، والقرار الذي اتخذناه كان نصرة لأخواننا الفلسطينيين”.
وأضاف: “ما قمنا به يعتبر مبدأ الجزائر شعبا وحكومة، ولم نستوعب سبب الانتقادات الواسعى التي طالتني أنا والمصارع نورين”.
وتابع عمار بن يخلف: “عانينا من الضغط لمدة سنة كاملة قبل أن نضمن التأهل لطوكيو، وسافرنا تحت ضغط كبير، وحتى خلال مشاركتنا تعرضنا للضغط”.
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