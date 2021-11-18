عمار بن يخلف يفتح النار على رئيس الاتحادية الجزائرية للجيدو

فتح البطل الأولمبي السابق في رياضة الجيدو، عمار بن يخلف، النار من جديد، على رئيس الاتحادية الجزائرية للجيدو ياسين سليني.

وصرح بن يخلف، خلال تكريمه من السفارة الفلسطينية، بالجزائر: “رئيس الاتحادية الجزائرية للجيدو، وأعضاء مكتبه الفيدرالي، لا علاقة لهم بالتسيير”.

كما أضاف: “رئيس الاتحادية وعد في وقت سابق بتجسيد مشروع ضخم، ولم نرى أي شيء على أرض الواقع”.

وتابع عمار بن يخلف: “رئيس الاتحادية الجزائرية للجيدو هدفه ضمان منصب في الاتحاد الإفريقي، أو الإتحاد الدولي للعبة”.

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