عمار بهلول: “السياربي حقهم ما يروحش مع الفاف إلا إذا تمت خيانته من لاعبيه”

فنذ عضو المكتب الفيدرالي عمار بهلول كل الشائعات والإتهامات بخصوص تصفية الفاف للحسابات مع الرئيس السابق للرابطة المحترفة محفوظ قرباج.

وأكد بهلول في ترصح للنها أن الفاف لا تستهدف حق شباب بلوزداد الذي لن يتم هضم حقه من طرف الفاف ولا من طرف الحكام قائلا:

“حضوري هنا بملعب 20 أوت دليل أننا نريد التأكد من أن كل الامور تسير على أحسن ما يرام، فريق شباب بلوزداد هو فريق عريق، وله تاريخ كبير، ومن غير المعقول أن نترك حقه يهضم من طرف الحكام، أو من جهات أخرى خلف الستار”.

وأضاف:”نحن نحرس على شباب بلوزداد إلا إذا تم خيانته من طرف لاعبيه، ولكن نحن كنفدرالية مانخلوش حقهم يروح”.