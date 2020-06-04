عمار بهلول: “حملة التجريح والتشهير ماشي جديدة علينا والعدالة هي لي تفصل”

ردّ عضو المكتب الفيدرالي التابع للإتحاد الجزائري لكرة القدم “عمار بهلول” على حملات التجريح والتشهير التي تتعرضاتاتاا

وتحدث عمار بهلول لتلفزيون النهار أمس الأربعاء عن حملة التشهير والتجريح التي تتعرض لها الفاف قائلا:

“هذه الحملة ليست غريبة علينا, لأننا تلقينا عدة حملات لكننا نتعمل بكل هدوء ضد التجريح والتشهير والإفتراءات حول رئيس الإتحاد والمكتب الفيدرالي, والملفات التي خرجت من ملفها الأخلاقي لا بد أن تصل إلى أروقة العدالة”

“المكتب الفيدرالي ستنتهي عهدته قريبا ، والذي ستنبثق منه لجنة الترشيحات ، ونحن بدورنا تمنينا لو تقدم الهترات تهات