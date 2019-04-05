عمار بهلول: “زطشي يتكفل بقضية التحكيم” !

كشف “عمار بهلول” عضو المكتب الفيدرالي، أن رئيس الفاف “خير الدين زطشي” قرر بنفسه أن يتحمل وأن يتكفل بقضية التحكيم.

فالتحكيم توجه له انتقادات كبيرة خاصة وأن الكرة الجزائرية مقبلة على نهاية موسم نارية سواء في المحترف الأول أو الثاني.

وقال عمار بهلول للقناة الاذاعية الأولى: “قضية التحكيم يتحملها ويتكفل بها رئيس الفيدرالية كاملة، مستقبلا ستتغير الأمور حسب طلب الجميع”.

وتابع: “زطشي يتحكم المسؤولية الكاملة فيما يخص التحكيم، الانتقادات كثيرة فيما يخص لجنة التحكيم”.

وختم كلامه: “منذ تنصيبنا في المكتب الفيدرالي لم نغلق الباب على أي شخص، التحكيم لابد أن تكون له وقفة لأنه مصير الكرة الجزائرية”.

وتشير الأمور أن “زطشي” سيتجه للتخلي عن “آمالو” الذي يعاني من انتقادات شديدة بسبب خياراته المثيرة للجدل في التحكيم.