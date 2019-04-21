عمار بهلول: ” سنذهب بعيدا في القضية وقد نقاطع المنافسة العربية “

هدّد عضو المكتب الفيدرالي للإتحاد الجزائري لكرة القدم “عمار بهلول” بمقاطعة البطولة العربية للأندية الأبطال بسبب الأحداث التي نتجت عن أشغال الجمعية العامة للبطولة العربية الأخيرة.

ونشط عمار بهلول صبيحة اليوم الأحد صبيحة ندوة صحفية بمدينة قسنطينة على هامش إجتماعه برؤساء الرابطات الولائية والجهوية لمساندة رئيس الفاف خير الدين زطشي.

وكان عمار بهلول قد تلاسن مع نائب الإتحاد العربي لكرة القدم محمد روراوة بإمارة أبوظبي العربية على أشغال الجمعية العامة للإتحاد العربي، بعدما رفض روراوة مصافحته.

وقال عمار بهول في هذا الصدد: “القضية أخذت أكثر من حقها وأصبحت متهما رغم أنني ضحية، كل ما في الأمر أنني قلت السلام لوراوة فرد علي “لا سلام ولا كلام” وبهذا التصرف أهان روراوة الجزائر لأنني كنت ممثلا لها”.

وأضاف: ” الجمعية العامة للإتحاد العربي شطبت إسمي وقزمت قاسمي، سنذهب بعيدا في القضية وقد نقاطع المنافسة العربية، وسنتخذ الإجراءات إذا لم يعتذر منا الإتحاد العربي”.