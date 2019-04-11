عمار بهلول: “سنذهب بعيدا في قضية التصريحات النارية” !

أكد عمار بهلول عضو المكتب الفيدرالي أن المكتب شدد على ضرورة الذهاب بعيدا فيما يخص التصريحات النارية الأخيرة.

وقال عمار بهلول في تصريحات للإذاعة الوطنية: “على هامش هذا الإجتماع تطرق المكتب الفيدرالي إلى مسألة التصريحات النارية

وأضاف: “المكتب الفيدرالي عازم على أنه كل واحد سيأخذ حقه، لأن الوضع الحالي يتطلب أن نمر إلى الصرامة”.

وتابع: “كل الملفات ستحال إلى الجهات المختصة في أقرب وقت، بداية من هذا الأسبوع”.

وختم كلامه: “من الضرورة الحفاظ على سمعة كرة القدم الجزائرية، المكتب الفيدرالي قرر وأعطى كل التصويات للجهات المعنية أن تسارع لكي ترفع كل القضايا إلى أبعد حد حتى وان تطلب الأمر الذهاب إلى جهاز العدالة فنحن سنرفعها إلى العدالة”.