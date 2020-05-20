عمار بهلول في زيارة تفقدية لمشروع أكاديمية الفاف بالطارف

سيقوم عضو المكتب الفيدرالي، عمار بهلول، غدا الخميس، بزيارة تفقدية لمشروع الفاف بولاية الطارف، كما سيعقد ندوة صحفية لتنوير الرأي العالم حول مواضيع صنعت الحدث مؤخرا.

وكشف الإتحاد الجزائري لكرة القدم، اليوم الأربعاء، عبر موقعه الرسمي، أن هذه الزيارة التفقدية لعمار بهلول، تأتي بعد تلك التي خصصت لأكاديمية الفاف بولاية تلمسان.

وبصفته المسؤول عن مراقبة المشروع، سيقوم عمار بهلول، بمنح كل التفاصيل عن مدى تقدم مشروع “الفاف” بولاية الطارف، خلال ندوة صحفية، المقررة غدا الخميس على الـ11 صباحا، بدار الشباب لولاية الطارف.

وأوضحت “الفاف”، أن عضو مكتبها الفيدرالي، عمار بهلول، وخلال ذات الندوة الصحفية، سيقدم توضيحات حول مختلف القضايا الآنية، من أجل تنوير الرأي العام بكل شفافية.