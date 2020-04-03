عمار بهلول: “لا مجال للحديث عن كرة القدم.. الحديث فقط عن التضامن”

الرياضة
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عمار بهلول: “لا مجال للحديث عن كرة القدم.. الحديث فقط عن التضامن”
بقلم أمير بهلول

أشاد عمار بهلول عضو المكتب الفيدرالي، بالأطباء وبالجميع من يقف في مواجهة فيروس كورونا الذي تفشى في البلاد.

وقال عمار بهلول في تصريح للإذاعة الوطنية: “واجب علينا احترام الحجر الصحي، والمكتب الفيدرالي كان لأول مرة عن طريق الفيديو تطبيقا لإجراءات الحجر الصحي”.

وأضاف: “نترحم على كل من وافته المنية، ربي يرحمهم إن شاء الله، لابد أن نرسل تحية خالصة باسم المكتب الفيدرالي للأطباء وكل من يعمل على إيقاف هذا الفيروس”.

وتابع: “لا مجال للحديث عن كرة القدم في ظل تفشي فيروس كورونا، وعلينا المساعدة، كما طالبنا الجميع بالتحسيس والتوعية”.

وأردف قائلا: “اللجنة الطبية للفيدرالية قام بدورها التوعوي، وحتى المديرية الفنية الوطنية التي وضعت مخطط للتدريبات الفردية سواء للاعبين أو للحكام”.

وختم كلامه: “في اجتماع المكتب الفيدرالي وبعد تدخل رئيس الاتحادية الذي أكد أن الوقت ليس للحديث عن كرة القدم، كان علينا الانخراط في المساعدة من أجل محاربة فيروس كورونا”.


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