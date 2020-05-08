عمار بهلول: “ننتظر الضوء الأخضر من السلطات لاستئناف البطولة”

الرياضة
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عمار بهلول: “ننتظر الضوء الأخضر من السلطات لاستئناف البطولة”
بقلم أمير بهلول

أكد “عمار بهلول” عضو المكتب الفيدرالي، أنّ الجميع ينتظر الضوء الأخضر من السلطات من أجل استئناف البطولة.

وقال “عمار بهلول” في تصريح للإذاعة الوطنية: “المكتب الفيدرالي صادق على خريطة الطريق التي تم اقتراحها من طرف الرابطة الوطنية وننتظر الضوء الأخضر من السلطات فقط”.

وأضاف: “البعض يريد اإكمال البطولة والآخر يريد إنهاء الموسم، وهذا أمر موضوعي وعادي”.

وتابع: “هذا الشيء ليس بيد المكتب الفيدرالي لأن الوباء سلط علينا وإن شاء الله ربي يرفع علينا الوباء”.

وتابع: “يوم الأحد سنجتمع مع الوزارة لوضع خريطة الطريق الصحية من أجل ضمان صحة اللاعبين والمسيرين”.

في حين ختم كلامه: “أستغرب من يطالب إنهاء الموسم في الفترة الحالية، لا يزال أمامنا الكثير من الوقت من أجل استئناف الموسم”.


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