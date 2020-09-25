عمار بهلول: “هذا هو موعد تحديد الممثل الثاني للجزائر في كأس الكاف”

كشف عضو المكتب الفيدرالي، عمار بهلول، موعد تحديد الممثل الثاني للجزائر، في الطبعة المقبلة من منافسة كأس الكاف.

وصرح عمار بهلول، اليوم الجمعة، للإذاعة الوطنية: “علينا تحديد الممثل الثاني للجزائر، في منافسة كأس الكاف، في آجال محددة”.

وأكد عضو المكتب الفيدرالي: “خلال الإجتماع المقبل للمكتب الفيدرالي، المقرر يوم 4 أكتوبر، سيتم الكشف عن اسم النادي الثاني الذي سيمثل الجزائر، في هذه المنافسة”.

يذكر أن إدارة شبيبة القبائل، طالبت وبإلحاح المشاركة في هذه المنافسة الإفريقية، معتبرة ذلك حق الفريق الذي أنهى البطولة في المركز الرابع، خاصة مع عدم استكمال منافسة كأس الجمهورية.