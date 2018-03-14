عمار بهلول :”هذه حقيقة طلب الفاف لـ400 دولار من الكاف”

علّق عضو المكتب الفيدرالي، عمار بهلول على “الفضيحة” التي وضع فيها نفسه و”الفاف” ومُطالبته بالحصول على 400 دولار من “الكاف”.

وصرح لتلفزيون “النهار” :”تنقلي لبور سعيد كان الغرض منه تمثيل الجزائر، وليس طمعا في الأموال أو شيئا من هذا القبيل”.

وأضاف :”الفاف راسلت الكاف وأكدت لها إستلامي لـ800 دولار، ووجود نقص بقيمة 400 دولار ماقلت عليها والو ولم أطالب بها”.

وصنعت “الفاف” الحدث بمُراسلتها الكاف مُطالبة بمنح 400 دولار إضافية لعمار بهلول عن مُهمته كمحافظ مُباراة النادي “المصري” و”غرين بيفالوس”.