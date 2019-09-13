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عمار بهلول: “هناك العديد من الاقتراحات بخصوص صعود ونزول الأندية” !

الرياضة
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عمار بهلول: “هناك العديد من الاقتراحات بخصوص صعود ونزول الأندية” !
بقلم أمير بهلول

صرح عمار بهلول عضو المكتب الفيدرالي أن هناك العديد من الاقتراحات في حالة الموافقة على تغيير هيكل الكرة الجزائرية من طرف الجمعية العامة.

وقال “عمار بهلول” في تصريحه للإذاعة الوطنية: “المحترف الأول سيكون بـ 18 فريق وفي القسم الثاني سيكون هناك مجموعتين وسط شرق ووسط غرب”.

وأضاف: ” هناك اقتراح بسقوط فريقين من الرابطة الأولى و صعود 4 من الرابطة الثانية هذا الموسم”.

وتابع: “وهناك اقتراح آخر بسقوط 3 أندية وصعود 5 من الرابطة الثانية وهذا أمر صعب وهذا ما لمسناه من بعض التدخلات في الاجتماعات”.

وختم كلامه: “لكن الكلمة الأخيرة تبقى للمكتب الفيدرالي في هذا الأمر، أما الجمعية العامة فلديها الحق في الموافقة على اقتراح تغيير هيكلة الكرة الجزائرية”.


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