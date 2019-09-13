عمار بهلول: “هناك العديد من الاقتراحات بخصوص صعود ونزول الأندية” !

صرح عمار بهلول عضو المكتب الفيدرالي أن هناك العديد من الاقتراحات في حالة الموافقة على تغيير هيكل الكرة الجزائرية من طرف الجمعية العامة.

وقال “عمار بهلول” في تصريحه للإذاعة الوطنية: “المحترف الأول سيكون بـ 18 فريق وفي القسم الثاني سيكون هناك مجموعتين وسط شرق ووسط غرب”.

وأضاف: ” هناك اقتراح بسقوط فريقين من الرابطة الأولى و صعود 4 من الرابطة الثانية هذا الموسم”.

وتابع: “وهناك اقتراح آخر بسقوط 3 أندية وصعود 5 من الرابطة الثانية وهذا أمر صعب وهذا ما لمسناه من بعض التدخلات في الاجتماعات”.

وختم كلامه: “لكن الكلمة الأخيرة تبقى للمكتب الفيدرالي في هذا الأمر، أما الجمعية العامة فلديها الحق في الموافقة على اقتراح تغيير هيكلة الكرة الجزائرية”.