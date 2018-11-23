عمار بهلول يرفع شكوى لدى رئيس الكاف لهذا السبب !

إشتكى عضو المكتب الفيدرالي التابع للإتحاد الجزائري لكرة القدم، عمار بهلول، لرئيس الكاف أحمد أحمد بسبب غياب التمثيل الجزائري في اللجنة المنظمة لنهائيات كأس أمم إفريقيا للسيدات المقامة حاليا في غانا.

وتحدث عمار بهلول عبر أمواج القناة الإذاعية الأولى صبيحة اليوم الجمعة عن حظوظ المنتخب الجزائري النسوي في التأهل بعد هزيمتين متتالين أمام كل من غانا والكاميرون.

وقال: “تحدثت مع رئيس الكاف أحمد أحمد وإشتكيت له بخصوص عدم وجود التمثيل الجزائري في اللجنة المنظمة لكأس أمم إفيرقيا 2018 للسيدات”.

وأضاف: ” رئيس الكاف أراد أن يبرر لي بأن هناك الدكتور زرغيني ممثلا للجزائر، لكن الجميع يعلم أن زرقيني متواجد في اللجنة الطبية فقط”.

“قلت أحمد أحمد أننا مكتب فيدرالي جديد، وأنه من الواجب أن يتحصل على فرصة للتواجد في اللجان الإفريقية”.