عمار بهلول يسعى لكسب مكانة في المكتب التنفيذي للكاف

ستكون الجزائر ممثلة بـ “عمار بهلول” عضو المكتب الفيدرالي من أجل كسب مكانة في المكتب التنفيذي للكاف.

حيث أن كل شيء جاهز لانعقاد الجمعية العامة اليوم الخميس في “مصر”.