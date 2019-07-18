عمار بهلول يسعى لكسب مكانة في المكتب التنفيذي للكاف

حيث أن كل شيء جاهز لانعقاد الجمعية العامة اليوم الخميس في “مصر”.
Save my name, email, and website in this browser for the next time I comment.
سيتم تقديم رجل الأعمال محمد بايري صاحب مجمع IVAL ،اليوم الخميس، أمام محكمة سيدي امحمد.
وحسب مصادرنا فإن قضية بايري سيتابع فيها 17 شخصا من بينهم…
قامت مصالح ولاية الجزائر بإستحداث خلية خاصة للتكفل بتنظيم مخيمات صيفية لفائدة أطفال الولايات الجنوب والهضاب العليا.
تنفيذا لتعليمات وزارة الداخلية، الرامية إلى تنظيم مخيمات صيفية…
وجهت الجهات القضائية بتلمسان استدعاء للمدير العام لديوان الحبوب المقال من منصبه الأسبوع الماضي، محمد بلعبدي، للمثول أمامها.
وحسب معلومات تحصلت عليها "النهار أونلاين"، فإن بلعبدي…
جميع الحقوق محفوظة لموقع النهار © 2019
سياسة الخصوصية
التعليقات (0)