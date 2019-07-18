عاجل

عمار بهلول يسعى لكسب مكانة في المكتب التنفيذي للكاف

الرياضة
  • -
  • 0
عمار بهلول يسعى لكسب مكانة في المكتب التنفيذي للكاف
بقلم أمير بهلول

ستكون الجزائر ممثلة بـ “عمار بهلول” عضو المكتب الفيدرالي من أجل كسب مكانة في المكتب التنفيذي للكاف.

حيث أن كل شيء جاهز لانعقاد الجمعية العامة اليوم الخميس في “مصر”.


طالع أيضا

التعليقات (0)

الأكثر قراءةالأكثر تعليق

أخبار الجزائر

حديث الشبكة

النهار أونلاين

جميع الحقوق محفوظة لموقع النهار © 2019

سياسة الخصوصية

Content Protection by DMCA.com