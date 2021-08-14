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الرياضة

عمار خوجة حكما لمباراة الشبيبة وأولمبي المدية

بقلم كريم.تيغرمت
عمار خوجة حكما لمباراة الشبيبة وأولمبي المدية
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عينت اللجنة الفيدرالية للتحكيم، الحكم عمار خوجة لادارة المباراة المتأخرة عن الجولة الـ35، والتي ستجمع أولمبي المدية بالضيف شبيبة القبائل.

وسيدير الحكم عمار خوجة، بمساعدة كل من بوروبة، حكم مساعد أول، وحاجي مساعد حكم ثاني، بالإضافة لسلطاني كحكم رابع.

وفيما تعلق بالمواجهة الثانية، والتي ستجمع نجم مقرة، بالضيف وداد تلمسان، تم اختيار الحكم قاموح لإدارة هذا اللقاء، بمساعدة تامرابط، وبويما، وصاولي حكما رابع.

ومن المقرر أن تلعب هاتين المبارتين، يوم غد الأحد، لتسوية رزنامة الجولة الـ35 من البطولة المحترفة.

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