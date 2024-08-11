قناة النهار عمار سنيقري: “عندك سبونسور نتا هو المعلم” بقلم قناة النهار نشر في 11 أوت 2024 - 22:13 كتاب المشاهير شارك غرِّد أرسل 25 0 إضغط على الصورة لتحميل تطبيق النهار للإطلاع على كل الآخبار على البلاي ستور رابط دائم : https://nhar.tv/tgQf7 اقرأ أيضا صريح جدا : كم تقيم نسبة جمالك من 10..هذه مقاييس الجمال عند الجزائريين !؟ قناة النهار 03 أوت توقيف المتورطين في قضية الحـ.رق العمدي لأوراق نقدية بالعملة الوطنية مع التصويرأثناء حفلة عيد ميلاد قناة النهار 30 جويلية أدرار : عائلة تعيش الحرمان داخل كوخ بمنطقة بالحاج قناة النهار 11 أوت وزير التربية: " تعميم التعليم التحضيري.. ومناصب خريجي المدارس العليا مضمونة" قناة النهار 08 أوت صريح جدا :هكذا هي علاقة الأب الجزائري مع أبنائه خلال العطلة الصيفية قناة النهار 23 جويلية عمار سنيقري : "محال ندير كبس كبس على الجال دراهم" قناة النهار 11 أوت نهاركم مبروك : تمارين للناس المبتدئين قناة النهار 28 جويلية صريح جدا /" لو عاد بك الزمن إلى الوراء ".. ماذا سيغير الجزائري في حياته؟؟ قناة النهار 02 أوت صريح جدا : انتشار المواقف العشوائية في الشواطئ..يثير سخط الجزائريين ! قناة النهار 11 أوت صريح جدا : أجواء تاريخية وفرحة هستيرية للجزئريين بعد تتويج إيمان خليف بالذهبية قناة النهار 10 أوت