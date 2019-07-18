عمار غول وزوخ أمام القاضي المحقق بالمحكمة العليا اليوم

سيتم سماع والي العاصمة في ملف «كيا» فيما يمثل وزير السياحة الأسبق لأول مرة

يمثل، اليوم الخميس، أمام القاضي المحقق بالمحكمة العليا، كل من وزير السياحة الأسبق عمار غول ووالي العاصمة السابق عبد القادر زوخ في قضايا فساد.

حيث سيستمع القاضي المحقق لكلاهما في قضايا مختلفة، ومن المنتظر أن يمثل زوخ في إطار التحقيق في ملف مصنع تركيب السيارات «كيا».

وسيتم سماع السيناتور عمار غول، حسب مصادر «النهار»، في قضايا فساد لأول مرة من قبل القاضي المحقق بالمحكمة العليا،

بعد تنازله عن الحصانة بمجلس الأمة استجابة لطلب العدالة، وذلك بعدما ذكر اسمه في قضايا فساد، وقد تقرر بعد ذلك اسدعاؤه للتحقيق إلى جانب سيناتورات آخرين ونواب بالمجلس الشعبي الوطني.

ومن جهة أخرى، سيتم سماع والي العاصمة عبد القادر زوخ، غدا، في ملف «كيا»، بعد تحويل ملفه من قبل وكيل الجمهورية

لمحكمة سيدي امحمد على مجلس القضاء وبدوره إلى المحكمة العليا، التي قررت فتح تحقيق ضده ومتابعته قضايا بناء على التهم الموجهة له في هذا الإطار.