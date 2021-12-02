عمار غول وزوخ يمثلان أمام محكمة سيدي امحمد

مثل اليوم أمام قاضي التحقيق بالقطب الجزائي المتخصص في قضايا الفساد المالية والإقتصادية بسيدي امحمد، زير النقل والأشغال العمومية الأسبق عمار غول، رفقة والي العاصمة الأسبق عبد القادر زوخ رفقة.

وتم الاستماع والتحقيق مع كل من عمار غول وزوخ، في قضايا الفساد المتابعين بها. كما تم جلبهما صبيحة اليوم إلى المحكمة برفقة عناصر الدرك الوطني.

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كما تم إرجاعهما، بعد نهاية التحقيق معهما، إلى المؤسسة العقابية بالقليعة.

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قضية طحكوت.. عمار غول ينكر ويغرق الأمين العام لوزارة النقل

تتواصل مجريات محاكمة رجل الأعمال محي الدين طحكوت اليوم بمجلس قضاء العاصمة في القضايا المتابعة فيها. والمتعلقة أساسا بملف تركيب السيارات وملف النقل والإستثمارات.

وخلال ذات المحاكمة تمسك وزير النقل الأسبق المتهم الموقوف عمار غول بإنكار ما نسب اليه من وقائع. مصرحا لهيئة المجلس أنه وعند قدومه للوزارة سنة 2013، كانت كل الاجراءات معتمدة لدى وزارة النقل. وقام هو فقط بتطبيقها.

وفيما يخص منح الإمتيازات لرجل الأعمال محيي الدين طحكوت، فقد رمى بكرة الاتهام، على الأمين العام. على أساس أن دوره يكمن في دراسة كل الملفات المطروحة أمامه وبامكانه الرفض او الموافقة. وبأن القرارات ممضية من قبل الامين العام فعليه،أن تحمل مسؤوليته لوحده.

كما قال غول في معرض تصريحاته، أن كل الإستثمارات التي تمت أثناء توليه الوزارة كانت مطابقة لكل الاستثمارات السابقة والموالية.

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