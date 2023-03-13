عمار مرزوقي: 900 بلدية تواجه عجزا ماليا

كشف مدير الميزانية المحلية بوزارة الداخلية و الجماعات المحلية، عمار مرزوقي، بأن 900 بلدية عبر الوطن تواجه اليوم صعوبة مالية لتسديد الأجور و انجاز برامج التنمية المحلية.

وأوضح مرزوقي خلال حلوله ضيفا على الإذاعة الجزائرية، بأن الدولة تقوم بتغطية هذا العجز من خلال صندوق الضمان والتضامن الخاص بالجماعات المحلية الذي يشرف عليه وزير الداخلية.

حيث يتم تخصيص 360 مليار دينار لتمويل ميزانية التسيير. بالإضافة إلى غلاف مالي يقدر بـ110 مليار دينار لدعم برامج التنمية المحلية.

وأوعز مرزوقي أسباب هذا العجز المالي للبلديات إلى ضعف العائدات المالية الناجمة عن الممتلكات والمرافق العمومية وتلك المحصلة من الجباية والعقود.

مضيفا إن مشروع قانون البلدية الجاري إعداده ومناقشته حاليا على مستوى الأمانة العامة للحكومة. يستهدف التصدي إلى ضعف الواردات والجباية المحلية.

حيث يقترح أحكاما جديدة من أجل تشجيع رؤساء البلديات على روح المبادرة و استحداث نشاطات و مشاريع اقتصادية مصغرة.

تدابير لمكافحة الندرة والمضاربة

وقال ضيف الإذاعة، أن التعليمات صدرت للولاة من أجل مرافقة قطاعي الفلاحة والتجارة عبر فتح فضاءات تجارية جواريه.

وقال مرزوقي إن عددها وصل لحد الآن إلى 1284 فضاء تجاري جواري على مستوى 700 بلدية لدعم الأسواق الأسبوعية واليومية..

مضيفا بأن الأوامر صدرت للولاة للتنسيق مع رؤساء البلديات من أجل العمل على زيادة عدد دوريات أعوان النظافة الخاصة بجمع النفايات المنزلية.

وتسخير مزيد من الإمكانيات لانجاز هذه العملية على أكمل وجه وذلك تفاديا لتراكم النفايات المنزلية على مستوى الأحياء.

كما طلب أيضا من ولاة الجمهورية تخصيص فضاءات لإقامة النشاطات الثقافية والترفيهية.

والعمل أيضا على ضمان وفرة المياه الصالحة للشرب خلال شهر رمضان وفقا لمخطط محلي لتوزيع المياه. وكذا الاستعانة بصهاريج المياه إذا اقتضت الضرورة.

كما قررت وزارة الداخلية توفير وتكثيف الإنارة العمومية وخصوصا بالمناطق المعنية بكثافة الحركة والنشاط وخصوصا بمحاذاة دور العبادة. مع السهر على إعداد مخطط امني لتوفير الأمن و السكينة للمواطنين.