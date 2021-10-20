عمار يسعى لإعمار الدار إلى جانب من تغمره بالودّ

عمار من ولاية قسنطينة، أرمل لديه أولاد،ارتأى أن يكون له نصيب مع إمرأة صادقة تكون من القارئات الوفيات ليومية النهار، رجل متقي يبلغ من العمر 59 سنة عامل مستقر ولديه مسكن خاص.

يتمنى الزواج وتحصيل الحلال مع امرأة تفهمه وتحترمه، من إحدى ولايات الشرق الجزائري ولا يمانع إن كانت أرملة أو مطلقة ولكن من دون أولاد، يقبلها عاملة أو ماكثة في البيت وسنها يتراوح ما بين 45 إلى 60 سنة.

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3800.3801.3802

الرقم السري:

135787

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