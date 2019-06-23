عمار يسعى من أجل التعدد ليحقق حلم الأبوة

عمار من ولاية بسكرة، يبلغ من العمر 42 سنة، متزوج من دون أولاد، عامل مستقر ويمتلك مسكنين.

يسعى من أجل التعدد ليحصل العفة والستر وليحقق حلم الأبوة، بعدما عجزت زوجته الأولى عن الإنجاب.

يتمنى أن تكون شريكة حياته، امرأة متفهمة وطيبة لتشاركه الحياة بما يرضي الله، سنها يتراوح ما بين 30 و36 سنة، من إحدى مدن الشرق الجزائري.

يقبلها مهما كان وضعها الاجتماعي عاملة أو ماكثة في البيت، يعدها بالإحسان والعدل والإنصاف.

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الرقم السري : 131667

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