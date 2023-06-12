عمالة الأطفال في الجزائر لا تتعدى نسبة 0.01 بالمائة

كشف المدير الفرعي للعلاقات المهنية بوزارة العمل والتشغيل والضمان الاجتماعي، سي يوسف كريم، أن نسبة عمالة الأطفال لا تتعدى 0.01 بالمائة. وأن هذه الظاهرة تكاد تنعدم في الجزائر.

كما أكد سي يوسف للقناة الإذاعية الأولى، أنه من خلال الزيارات الميدانية لمختلف أماكن العمل والورشات. لاسيما في القطاع الخاص، تم في السداسي الأول لسنة 2023، خلال مراقبة 7708 مؤسسة. تحوي على 5556 عامل قامت بتشغيل طفل واحد دون سن 16. مشددا على انه في حال تسجيل هذا النوع من الحالات سيتم تحرير مخالفة من قبل اللجان على مستوى الوزارة.

كما تطرق سي يوسف كريم، إلى الاتفاقية رقم 138 المتعلقة بالسن الأدنى للتشغيل. والتي تشير المادة الثالثة من هذه الإتفاقية إلى انه لا يجوز بأي حال من الأحوال أن يقل الحد الأدنى للعمل عن 15 سنة في الاتفاقية الدولية.

وأضاف انه بمنظور هذه الاتفاقية الدولية فإن أي طفل يقل سنه عن 15 سنة يمارس نشاطا مدفوع الأجر. أو مقابل مبلغ مالي يدخل في مفهوم عمالة الأطفال .

في حين أكد، أنه في التشريع الوطني الجزائري، المنبثق من الإتفاقية الدولية التي صادقت عليها الجزائر فإن القانون 90-11 حدد سنا يفوق السن. الذي حددته الاتفاقية الدولية. قائلا” فبالتالي التشريع الوطني يمنع كل مستخدم أن يشغل طفلا يقل سنه عن 16 سنة”.

وأشار سي يوسف كريم، أنه من الجانب المؤسساتي تم منذ سنة 2003 تنصيب اللجنة مابين القطاعات للوقاية ومكافحة عمالة الأطفال التي تضم 12 قطاعا. والتي تساهم بشكل أساسي في تجسيد سياسة الدولة في ترقية وحماية الطفولة.

كما أبرز ضيف الأولى أن الأطفال الذين تتراوح أعمارهم بين 16إلى 18 سنة سيكون التحاقهم بعالم الشغل بناء على تصريح أبوي أي بموافقة أوليائهم .