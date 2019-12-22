عمالقة البريميرليغ يتصارعون على جزائري صاعد

أصبح الجزائري الصاعد، ريان آيت نوري، على بُعد خطوات فقط من الإنتقال لأحد عمالقة البريميرليغ، وهذا بداية من الميركاتو الداخل.

وكشفت جريدة ليكيب، بأن الظهير الأيسر تحصل على عرض رسمي من فريق يُصنف مع الأربعة الكبار في إنجلترا.

ووفقا لذات المصدر، فإن الطرف البريطاني، وضع 30 مليون أورو كاملة على الطاولة من أجل شراء عقد صاحب الـ18 عاما.

ورغم ضخامة هذا العرض، إلا أن نادي أونجي يبقى غير مُتحمس للتخلي عن موهبته، لإقتناعه بأن سعره سيرتفع بشكل أكبر.

ويُفضل الجزائري شعبان، رئيس “السكو”، الإنتظار الى غاية الصائفة القادمة قبل دراسة إمكانية رحيل لاعبه.