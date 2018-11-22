عمالقة البريمير ليغ تسعى لخطف الموهبة الجزائرية

يتواجد لاعب نادي أولمبيك ليون الفرنسي، حسام عوار، ذو الأصول الجزائرية، محل أطماع كبار أندية الدوري الإنجليزي الممتاز، مع اقتراب فترة الميركاتو الشتوي.

وكشف موقع “أر أم سي” الفرنسي، أن مدرب نادي تشيلسي الإنجليزي، ماوريتسيو ساري، معجب بموهبة عوار، بعد معاينته لعدة أسابيع.

ومن جهة أخرى، تمكن عوار (20 عاما)، من لفت انتباه مسؤولي نادي ليفربول الذي أبدى هو الآخر اهتمامه باللاعب.

وتمكن عوار من لفت الإنتباه إليه، بالنظر لتألقه بداية هذا الموسم رفقة ناديه ليون الفرنسي، أين سجل 5 أهداف، ومنح تمريرة حاسمة في 13 مباراة شارك فيها.

يذكر أن الفرانكو جزائري، حسام عوار، مرتبط مع ناديه أولمبيك ليون الفرنسي، بعقد يمتد إلى غاية شهر جوان 2023.