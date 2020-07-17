عمالقة لندن يتنافسون على بن رحمة

يواصل الدولي الجزائري سعيد بن رحمة، لفت أنظار عمالقة البريميرليغ، بعد إفتتاح الميركاتو الصيفي الجاري، بفضل مُستوياته الكبيرة.

وكشف قناة “RMC SPORT”، بأنه وإضافة الى تشيلسي، فإن آرسنال هو الآخر يسعى لخطف الجناح الطائر في الأسابيع القادمة.

يُذكر بأن أسهم صاحب المُراوغات السحرية، إرتفعت بشكل رهيب منذ إستئناف المُنافسة في إنجلترا، بعد قيادته برينتفورد لسبع إنتصارات مُتتالية.

يُشار بأن “البيز”، يشترطون 30 مليون أورو مُقابل التخلي عن نجمهم الأول، ولو ان هذا المبلغ مُرشح للإرتفاع مع إرتفاع مُستوى اللاعب مؤخرا.