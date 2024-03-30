عمالقة هولندا يستهدفون التعاقد مع حاج موسى

كشفت تقارير إعلامية أوروبية، أمس الجمعة، أن اللاعب الدولي الجزائري الناشط في صفوف نادي فيتيس أرنهميم أنيس الحاج موسى محل إهتمام العديد كبار الأندية الهولندية.

وحسب تقرير موقع “فووت ميركاتو” الفرنسي، فقد أعربت أربعة أندية هولندية عن اهتمامها بالتعاقد مع اللاعب الجزائري الشاب الحاج موسى، والأمر يتعلق بكل من أندية هؤلاء هم أياكس أمستردام، بي إس في فينورد وبي إي سي زفوله.

وأوضح المصدرن أن الأندية المذكورة، ستتقدم بعروض للتعاقد مع اللاعب الجزائري خلال الميركاتو الصيفي المقبل.

يجدر الإشارة، شارك الحاج موسى مع فريقه فيتيس في 8 مواجهات وسجل هدف وقدم تمريرة حاسمة.