عمال التربية.. إجراء العمليات الجراحية المستعصية للعيون مجانا

أعلنت اللجنة الوطنية للخدمات الاجتماعية لقطاع التربية الوطنية أنه تم التعاقد رسميًا مع عيادات طب وجراحة العيون للتكفل بالعمليات الجراحية المستعصية للعيون.

وأوضحت اللجنة، في بيان عبر صفحتها على فيسبوك، أن هذ الاتفاقية دخلت حيز الخدمة ابتداءا من 1 مارس 2026.

وأكد البيان ذاته أن اللجنة الوطنية تتكفل بالعملية الجراحية فقط، في حين تعوض اللجان الولائية الفواتير الخاصة بالأشعة والتحاليل المتعلقة بالعملية.

وأشار البيان إلى أن اللجنة تتأسف لغياب تعاقدات مع عيادات تغطي منطقة الجنوب الكبير، نظرا لعدم تقدم أي عرض خاص بهذه المنطقة.

وبإمكان عمال ومتقاعدي قطاع التربية التواصل مع العيادات الآتية :

الوسط : عيادة دار الضياف، عيادة ديار السعادة ، عيادة الرياض، عيادة CMDTA ولاية الجزائر العاصمة، عيادة نور الأسرة الجزائر بالعاصمة وتيسمسيلت.

الغرب: عيادة النظر وهران، عيادة السلام وعيادة القرنية الشلف، عيادة الحسناوي وعيادة شيالي سيدي بلعباس.

الشرق : عيادة سيرينا سطيف، عيادة المنصف سطيف.

وحتى يتسنى لعمال ومتقاعدي قطاع التربية العلاج يجب تقديم الملف التالي:

شهادة العمل للموظف أو نسخة من قرار الإحالة على التقاعد.

الملف الطبي ورسالة التوجيه من طبيب مختص.

نسخة من بطاقة التعريف الوطنية.