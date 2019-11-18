عمال التربية والمقتصدون يطالبون بمنحة 5 آلاف دينار

سينظمون احتجاجا بداية من 26 نوفمبر الجاري..

أساتذة التعليم الابتدائي في إضراب اليوم تزامنا مع اليوم الثاني للحملة الانتخابية

قرر أساتذة التعليم الابتدائي الدخول في إضراب جديد، بداية من اليوم، متبوعا بوقفات احتجاجية وتظاهرات على مستوى مديريات التربية الموزعين عبر التراب الوطني.

يأتي هذا في الوقت الذي طالب فيه عمال التربية في الإدارة بتوفير منحة خاصة بتوزيع الكتاب المدرسي ومنحة

التلاميذ، مؤكدين أنهم سيدخلون في احتجاجات كبيرة بداية من 26 نوفمبر الجاري. قرر عمال التربية العاملون

في المصالح الاقتصادية والتابعون للاتحاد الوطني لعمال التربية والتكوين «إينباف»، الدخول في إضراب

واحتجاجات كبيرة بداية من 26 نوفمبر الجاري، وهذا قصد إجبار الوصاية على تحقيق العديد من المطالب أهمها

تخصيص منحة «محترمة» خاصة بتوزيع الكتاب المدرسي، إضافة إلى منحة المعوزين التي تم توزيعها والمقدرة

بـ 5 آلاف دينار جزائري. وقال رئيس المصلحة إن عمال المصالح الاقتصادية عانوا الكثير خلال الدخول المدرسي

وعملوا أكثر من وقتهم، الأمر الذي وجب على وزارة التربية الاهتمام بهم من خلال تخصيص منحة خاصة بهم.

وأكد رئيس اللجنة على ضرورة المعالجة الجدية والمسؤولة لاختلالات القانون الأساسي لقطاع التربية بما يفضي

إلى تحقيق العدالة والإنصاف في التصنيف والإدماج والترقية لموظفي المصالح الاقتصادية، الإدماج اللاَمشروط

للرتب الآيلة للزوال «مساعد ومساعد رئيسي للمصالح الاقتصادية في الرتبة الأعلى نائب مقتصد»، إضافة إلى

تطوير عمل اللجنة التقنية المشتركة المتضمن نائب مقتصد، مقتصد مسير، مقتصد رئيسي، وحذف رتبة نائب مقتصد مسير مع إدماج من هم فيها حالياً في رتبة مقتصد.

كما طالب رئيس اللجنة بضرورة إيجاد صيغة نهائية للأعمال الإضافية بتسديد المنحة المدرسية الخاصة 5000

دج، وتوزيع وبيع الكتاب المدرسي وتسيير الملحق الاستثنائي، مع أحقية الاستفادة من منحة المسؤولية

والصندوق كبقية الأعوان المحاسبين المعتمدين لدى وزارة المالية تطبيقا للمرسوم التنفيذي رقم 04/308 الخاص

بمنحة المسؤولية للمحاسبين المعتمدين والوكلاء، لما يترب عليها من مسؤوليات مدنية وجزائية.

على صعيد آخر، يدخل اليوم، أساتذة التعليم الابتدائي في الإضراب الدوري الخاص بكل يوم إثنين، حيث أن نقابة

«إينباف» تقول إن الأساتذة سينضوون تحت لوائها، في الوقت الذي أكد فيه الأساتذة أنه ليس لهم أي علاقة بالنقابة لا من قريب ولا من بعيد.